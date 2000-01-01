Бюро переводов в Киеве

Помимо вышеуказанных есть ряд услуг, которые Бюро переводов оказывает регулярно как юридическим, так и физическим лицам, как украинцам, так и иностранцам.



1. Верстка документа один к одному. Большинство документов (особенно технических) содержат рисунки, графики и т.п. При обычной работе такие элементы переносятся в переведенный документ и клиент за это не доплачивает. Но, в том случае, если клиент хочет получить материалы в форме для полиграфической печати, эта услуга оплачивается отдельно, так как такая работа занимает дополнительное время и требует навыков работы с графическими редакторами.



2. Справка о несудимости. Этот документ нужен для многих процедур (в частности, оформлении визы, на работу за границей, загранпаспорта, усыновлении ребенка за границей и т.д.). Бюро переводов помогает получить ее быстрее и проще, а также перевести и заверить нотариально, если это требуется.



3. WES в Канаду. Эта услуга позволяет легализовать свои документы об образовании (аттестат, диплом) тем гражданам, которые собираются переезжать в Канаду для учебы, работы или на ПМЖ. Бюро делает нотариальный перевод документа, подает на

верификацию в Министерство образования и затем отправляет пакет документов в WES.



4. Апостиль документов. Апостиль – это специальная форма, которая требуется для заверения иностранных документов госслужбами. Это упрощенная форма консульской легализации, допустимая для ряда государств (участников Гаагской конвенции). Бюро помогает перевести документы и подать их в соответствующие госслужбы, упрощая и ускоряя этот процесс. Эта услуга популярна как у украинцев, так и у иностранцев.



5. Консульская легализация документов. Это более долгая процедура, которая позволит использовать ваши документы в другой стране или иностранцу использовать свои в Украине. Бюро помогает перевести бумаги и подать их в соответствующие госорганы. Если

клиент находится за границей, организовывает их доставку.



6. Нотариальное заверение перевода. Если вы имеете дело с переводом документов, то уже знаете, что для ряда стран и организаций недостаточно просто печати бюро переводов, они требуют нотариального заверения. Данная процедура имеет свои особенности и

нюансы, поэтому проще обратиться в Бюро переводов, где вам окажут эту услугу профессионально и очень быстро. Бюро сотрудничает с десятком нотариусов и задержек в оформлении не будет.



7. Заверение печатью «бюро переводов». Эта услуга изначально включена в стоимость перевода, если его делает бюро, но иногда клиенту требуется просто поставить штамп, например, если документ был получен за границей или проведен официальной организации. Если не требуется нотариальное заверение, вы можете просто заверить бумаги печатью бюро. Специалисты проверяют точность оригинала и перевода, а затем проставляют свою подпись и мокрую печать.



8. Нострификация документов. Эта процедура проводится для подтверждения легальности документов об образовании. После нее ваши аттестаты и дипломы будут иметь законную силу в другом государстве. Каждый, кто поступает в иностранный вуз или оформляется на

работу, знаком с этой процедурой. Она же проводится если вы учились за границей и вернулись в свою страну, чтобы продолжить образовательный процесс или найти работу. Процесс нострификации сложный и продолжительный, поэтому намного проще заказать

эту услугу в Бюро переводов.



9. Истребование документов. Эта процедура позволяет получить дубликат документа, который был выдан вам ранее. Они будут равносильны оригиналу. Чтобы получить такой дубликат можно обратиться в архивы, представительства, консульства и другие

организации, имеющие такие полномочия. Истребовать можно свидетельство о рождении, о смерти, о браке или разводе, о прохождении воинской службы и многие другие бумаги. Заниматься этим самостоятельно можно, но довольно утомительно и сложно. Поэтому многие предпочитают воспользоваться услугами Бюро переводов и получить необходимые документы быстро и удобно. Также это необходимо тем, кто находится в другом городе или стране и физически не может пойти в определённую организацию с заявлением. Через бюро переводов можно также провести истребование документов в другом государстве. Такая процедура занимает больше времени и делать

это стоит заранее.

