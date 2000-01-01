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Инфоперевод

Бюро переводов
в Киеве

Профессиональный перевод текстов, документов, аудио, видео на более чем 50 языках
Нужен профессиональный перевод?
Наши переводчики обладают высшим профессиональным образованием и свободно владеют языками
  • Украинский
  • Английский
  • Немецкий
  • Французский
  • Испанский
  • Итальянский
  • Русский
  • Белорусский
  • Литовский
  • Эстонский
  • Польский
  • Латышский
  • Голландский
  • Греческий
  • Датский
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  • Финский
  • Шведский
  • Японский
  • Китайский
  • Корейский
  • Тайский
  • Турецкий
  • Казахский и другие
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Наши услуги
За более подробной информацией звоните нам по телефону +38 044 227 12 54
Письменный перевод
Официальные, юридические, медицинские документы, художественные тексты.
Устный перевод
Синхронный и последовательный перевод для любых мероприятий. Возможен срочный выезд.
Личные документы
Перевод паспорта, загранпаспорта, дипломов об образовании, любых справок и свидетельств.
Апостиль
Консульская легализация и апостилирование переведенных документов.
Перевод аудио и видео
Письменный или устный перевод аудиозаписей, видеороликов, клипов и фильмов.
Нострификация и WES
Нострификация образовательных документов и WES в Канаду
Все услуги

Цены на услуги бюро переводов

Перевод с редких языков обходится дороже, как и работа со специализированными текстами
1
Письменный перевод
Цены на письменный перевод зависят от языка и тематики текста. Постраничный перевод славянских языков начинается от 70 гривен, европейских языков от 145 гривен и восточных от 300 гривен.
2
Устный перевод
Стоимость устного последовательного перевода составляет от 500 гривен в час за славянские и европейские языки, от 800 за восточные. Цены на синхронный перевод начинаются от 1000 гривен.
3
Личные документы и апостиль
Цена перевода паспорта или диплома начинается от 70 гривен. Цены на оффициальный перевод других личных документов — от 200 гривен, Апостиль и легализация документов начинается от от 200 гривен.
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Перевод паспорта в Украине: виды, особенности, заказ
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Бюро переводов в Киеве

Инфоперевод - профессиональное бюро переводов в центре Киева
Бюро переводов в Киеве оказывает широкий спектр услуг. Если вам нужно перевести текст любой тематики, документы, легализовать официальные бумаги, заказать устный перевод, следует обращаться к лучшим профессионалам.

Бюро «Инфоперевод» - одна из крупнейших профильных компаний в Украине. Вы можете получить любую услугу, связанную с переводами на другой язык, по доступным ценам, при этом качество работы будет идеальным.

Что может вам предложить бюро переводов в Киеве?

- перевод с более чем 50-ти языков мира;
- легализацию документов для более чем 140 стран мира;
- услуги узкопрофильных переводчиков, которые специализируются в медицине, юриспруденции и многое другое;
- работу в четко оговоренные сроки;
- удобные способы оплаты;
- конфиденциальность данных.

Для бюро переводов в Киеве работу выполняют как штатные сотрудники, так и большое количество внештатных переводчиков. Это позволяет справиться с большим объемом работы и делать переводы даже по текстам с очень узкой специализацией. Если текст сложный или специализированный бюро переводов пользуется услугами носителей языка, знакомых с данной темой. Так в компании добиваются идеального качества и отсутствия любых ошибок.
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Услуги переводчиков для украинцев и иностранцев

Бюро переводов в Киеве принимает заказы в двух форматах:
- непосредственно в офисе в центре Киева;
- удаленно (по интернету, телефону, с курьером, по факсу).

Такой режим работы позволяет оказать услуги всем желающим, как тем, кто проживает в столице, так и клиентам из других городов страны.

Кроме того, «Инфоперевод» часто работает с иностранцами, выполняя их заказы в Украине или отправляя готовые бумаги по интернету или с курьером. Иностранные компании и физические лица довольно часто нуждаются в профессиональных услугах переводчика, и компания рада предоставить их в любое время.

Бюро переводов в Киеве: широкий спектр услуг

Как у любой крупной компании, спектр услуг в Бюро переводов в Киеве очень широк. Наиболее популярными являются письменный, устный, перевод документов и их легализация, работа с посольствами.

Письменный перевод любого текста

В настоящее время мы каждый день имеем возможность читать тексты, написанные изначально на иностранном языке. В большинстве случаев об этом никто не задумывается, но письменные переводы осуществляют ежедневно для статей, новостей в интернете, профессиональной документации, книг и многого другого.

Эта услуга бюро переводов в Киеве востребована постоянно. Гарантировать, что перевод будет сделан идеально могут следующие факторы: его будет делать человек, который разбирается в тематике, который имеет опыт работы с подобными текстами, грамотный, талантливый и эрудированный специалист. Если текст большой и сложный, над ним работают сразу несколько переводчиков. Хороший результат дает проверка перевода носителем языка – он помогает устранить возможные двусмысленности и шероховатости. Получить услугу такого уровня можно только в большом профессиональном бюро переводов.

Обращаясь в бюро переводов в Киеве, вы можете быть уверены в том, что работа будет сделана вовремя и ее не придется переделывать. Бюро переводов осуществляет письменные переводы текстов разных направлений:

- технические;
- сайтов;
- рекламы;
- художественный;
- юридический;
- видеороликов;
- аудиозаписей;
- технический и др.

Также вы можете воспользоваться такими услугами, как:
 - перевод больших объемов текстов;
- срочный перевод;
- оперативный перевод новостей.

Устный перевод в Киеве

Услуги устных переводчиков также пользуются спросом. Хороших специалистов, которые справятся с устным переводом меньше, поэтому сложнее найти настоящих профессионалов.

Важно понимать, что ошибки в работе устных переводчиков намного неприятнее и могут вызвать проблемы в работе и взаимопонимании, что особенно серьезно, если речь идет о деловых переговорах, поэтому очень важно найти переводчика, который справиться с работой на 100%.

В бюро переводов вы можете заказать следующие услуги:

 - устный перевод у нотариуса;
- устный перевод видео- или аудиозаписей;
- устный технический перевод;
- устный последовательный перевод общей тематики (например, для деловых переговоров, выставок, презентаций, семинаров, круглых столов, экскурсий, сопровождения иностранцев и т.д.)

Стоимость устного перевода напрямую зависит от ряда факторов:
- языка;
- тематики (общая или узкого профиля);
- времени суток.

Бюро переводов в Киеве может предложить услуги опытных устных переводчиков, которые специализируются в разных темах.

Перевод документов для разных целей

Перевод документов выделяют в отдельную услугу, так как эта работа имеет свою специфику и особенности. Бюро переводов в Киеве готово предложить перевод с заверением печатью разных бумаг:

- личных документов (паспорта, свидетельства о рождении, дипломов, водительских прав и др.);
- договоров;
- документов для иммиграции;
- для брака с иностранцем;
- учредительных документов;
- медицинских отчетов, выписок, справок и др.

Эта услуга подразумевает полную конфиденциальность информации – бюро переводов никогда не использует данные, полученные для перевода и может гарантировать вашу безопасность.

Подготовка документов для посольства

Эта услуга также весьма востребована, так как практически все бумаги, которые подаются в посольства и консульства, требуется перевести на язык другой страны и заверить это нотариально.

Независимо от того, отправляетесь вы в путешествие, по работе, в гости к родным или на учебу в другое государство, придется собирать документы и оформлять их в соответствии с требованиями.

Поручив это дело Бюро переводов, вы сэкономите много сил и избежите возможности ошибиться и начинать все заново. Кроме того, иногда необходимо легализовать перевод или проставить апостиль. Сделать это самостоятельно иногда очень сложно, а иногда просто невозможно.

Поэтому намного проще сразу заказать эту услугу в Бюро переводов в Киеве. Также возможна отправка документов за границу с курьером или по почте. Это очень удобно и быстро, если клиент не имеет возможности приехать за ними лично.

Другие популярные услуги Бюро переводов

Помимо вышеуказанных есть ряд услуг, которые Бюро переводов оказывает регулярно как юридическим, так и физическим лицам, как украинцам, так и иностранцам.

1. Верстка документа один к одному. Большинство документов (особенно технических) содержат рисунки, графики и т.п. При обычной работе такие элементы переносятся в переведенный документ и клиент за это не доплачивает. Но, в том случае, если клиент хочет получить материалы в форме для полиграфической печати, эта услуга оплачивается отдельно, так как такая работа занимает дополнительное время и требует навыков работы с графическими редакторами.

2. Справка о несудимости. Этот документ нужен для многих процедур (в частности, оформлении визы, на работу за границей, загранпаспорта, усыновлении ребенка за границей и т.д.). Бюро переводов помогает получить ее быстрее и проще, а также перевести и заверить нотариально, если это требуется.

3. WES в Канаду. Эта услуга позволяет легализовать свои документы об образовании (аттестат, диплом) тем гражданам, которые собираются переезжать в Канаду для учебы, работы или на ПМЖ. Бюро делает нотариальный перевод документа, подает на
верификацию в Министерство образования и затем отправляет пакет документов в WES.

4. Апостиль документов. Апостиль – это специальная форма, которая требуется для заверения иностранных документов госслужбами. Это упрощенная форма консульской легализации, допустимая для ряда государств (участников Гаагской конвенции). Бюро помогает перевести документы и подать их в соответствующие госслужбы, упрощая и ускоряя этот процесс. Эта услуга популярна как у украинцев, так и у иностранцев.

5. Консульская легализация документов. Это более долгая процедура, которая позволит использовать ваши документы в другой стране или иностранцу использовать свои в Украине. Бюро помогает перевести бумаги и подать их в соответствующие госорганы. Если
клиент находится за границей, организовывает их доставку.

6. Нотариальное заверение перевода. Если вы имеете дело с переводом документов, то уже знаете, что для ряда стран и организаций недостаточно просто печати бюро переводов, они требуют нотариального заверения. Данная процедура имеет свои особенности и
нюансы, поэтому проще обратиться в Бюро переводов, где вам окажут эту услугу профессионально и очень быстро. Бюро сотрудничает с десятком нотариусов и задержек в оформлении не будет.

7. Заверение печатью «бюро переводов». Эта услуга изначально включена в стоимость перевода, если его делает бюро, но иногда клиенту требуется просто поставить штамп, например, если документ был получен за границей или проведен официальной организации. Если не требуется нотариальное заверение, вы можете просто заверить бумаги печатью бюро. Специалисты проверяют точность оригинала и перевода, а затем проставляют свою подпись и мокрую печать.

8. Нострификация документов. Эта процедура проводится для подтверждения легальности документов об образовании. После нее ваши аттестаты и дипломы будут иметь законную силу в другом государстве. Каждый, кто поступает в иностранный вуз или оформляется на
работу, знаком с этой процедурой. Она же проводится если вы учились за границей и вернулись в свою страну, чтобы продолжить образовательный процесс или найти работу. Процесс нострификации сложный и продолжительный, поэтому намного проще заказать
эту услугу в Бюро переводов.

9. Истребование документов. Эта процедура позволяет получить дубликат документа, который был выдан вам ранее. Они будут равносильны оригиналу. Чтобы получить такой дубликат можно обратиться в архивы, представительства, консульства и другие
организации, имеющие такие полномочия. Истребовать можно свидетельство о рождении, о смерти, о браке или разводе, о прохождении воинской службы и многие другие бумаги. Заниматься этим самостоятельно можно, но довольно утомительно и сложно. Поэтому многие предпочитают воспользоваться услугами Бюро переводов и получить необходимые документы быстро и удобно. Также это необходимо тем, кто находится в другом городе или стране и физически не может пойти в определённую организацию с заявлением. Через бюро переводов можно также провести истребование документов в другом государстве. Такая процедура занимает больше времени и делать
это стоит заранее.

Многолетний опыт и отличные рекомендации – бюро переводов «Инфоперевод»

Бюро переводов в Киеве работает уже очень давно. «Инфоперевод» открылся в 2001 году и уже более 18-ти лет предлагает профессиональные услуги своим клиентам. За это время компания заслужила безупречную репутацию – большинство клиентов приходит по рекомендации знакомых и партнеров, которые уже пользовались ее услугами. Это наивысший уровень доверия и
признания.

В настоящее время «Инфоперевод» является:
 - одной из 10-ти самых больших переводческих компаний
- членом Ассоциации Переводчиков Украины.

Нам доверяют более 500 компаний и более 3000 клиентов. Если вы ищете надежного исполнителя, стоит обратиться в наше бюро переводов в Киеве.
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Наши достижения в цифрах
19
Уже столько лет наше бюро существует и предоставляет услуги перевода
40320
Количество страниц, переведенных нашей компанией за 2019 год
50
Владеем этим количеством языков и работаем над изучением новых
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+38 (095) 301-80-00 (Vodafone)
perevod@infoperevod.ua

Киев, ул.Пушкинская 9, офис 5

Время работы: Пн-Пт с 9:00 до 18:00
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